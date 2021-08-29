مصدر بالصحة: مصاب دلتا بلس «يعدي 8».. والإسكندرية تتصّدر إصابات كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد إصابات كورونا في مصر مؤخرا، حيث تصدّرت الإسكندرية المحافظات الأكثر عددا في معدلات إصابات فيروس كورونا، كما أنّ مستشفيات الحميات تشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين، داعيا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، خاصة مع انتشار متحور دلتا بلس.

الشخص المصاب بدلتا بلس ينقل العدوى لـ8 آخرين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ متحور دلتا بلس ليس الأخطر بين سلالات كورونا، لكنه انتشاره أسرع، موضحا أنّ الشخص المصاب بمتحور دلتا، ينقل العدوى لـ8 أشخاص غيره.

وطالب المصدر، المواطنين، بحجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة في تطعيم المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى توزيع أول مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف المصدر، عن وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا لـ657 مركزا على مستوى الجمهورية، بينها 145 مخصصة للمسافرين، مشددا على حرص الدولى على تنوع اللقاحات خاصة للمسافرين في بعض الدول التي وضعت شروطا لدخولها.

الصحة ترفع الطوارئ في المستشفيات

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المكدسة والمزدحمة، وشددت على أنّه حال أخذ اللقاح، فيجب اتباع التدابير الصحية للوقاية من كوررنا، فاللقاح لا يمنع خطر الإصابة، بل يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، فضلا عن تزويد مقاعد الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.