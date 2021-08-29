تعد جامعة المنوفية، من أعرق الجامعات المصرية، والتي جرى إنشائها قبل عشرات السنين، ومقرها الرئيسي في مدينة شبين الكوم، لتقديم خدمات التعليم الجامعي لأبناء مصر من محافظة المنوفية خاصة ولكل المصريين بشكل عام، وتضم بين جنباتها العديد من الكليات المميزة لخدمة الطلاب، وتستعرض «الوطن» كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة المنوفية «ننشر الكليات والأوراق المطلوبة»، لكي يستفيد الطلاب من هذه الخدمة التي نقدمها على مدار الساعة.

تعرف على كليات جامعة المنوفية

تضم جامعة المنوفية العديد من الكليات الهامة والمميزة لتقديم خدمة للطلاب في شتى المجالات، وتستعرض «الوطن» كليات جامعة المنوفية، وهي، كلية الطب، وكلية التجارة، وكلية الهندسة، وكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية الزراعة، وكلية الحقوق، وكلية الآداب، وكلية التمريض، وكلية التربية النوعية.

كما تضم جامعة المنوفية كليات، كلية الاقتصاد المنزلي وكلية التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الإعلام، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الطب البيطري، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري، وكلية التربية، وكلية التربية الرياضية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنوفية لجميع الكليات

وأكدت مصادر، على أن الأوراق المطلوبة عند التقديم بكليات جامعة المنوفية، هي، أصل شهادة الميلاد، وأصل شهادة الثانوية العامة، وعشرة صور شخصية للطالب أو الطالبة، وبطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط، ودفع المصاريف اللازمة، ووضع جميع الأوراق في دوسية يحافظ عليها، واجتياز اختبار القدرات، والانتهاء من توقيع الكشف الطبي وتقدسم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

أرقام التليفونات وعنوان جامعة المنوفية

وتقع جامعة المنوفية، في وسط مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، أمام الاستاد الرياضي، وتضم عدد كليات في شبين الكوم، وكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وكلية التربية النوعية في أشمون، وأعلنت جامعة المنوفية أرقام هواتفها وهي 2224216 048 (2+)2224155 048 (2+) 2224347 048 (2+) ورقم الفاكس بجامعة المنوفية 2226454 048 (2+)، كما تعرض جامعة المنوفية موقعا لها لعرض كل ما يخص جامعة المنوفية.