فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بكليات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فتح باب الترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية، والتي تضم كليات الطب البيطري، والتجارة، والصيدلة، والعلوم، والتربية الرياضية، والتمريض، والحقوق، والتربية، وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية لعمداء تلك الكليات.

وكشف الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة المختصة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح من المقرر أن يبدأ غداً الاثنين تقديم أوراق الترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة، وذلك حتى الأحد المقبل.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والقائم بعمل رئيس الجامعة، أن القائمة غير النهائية للمتقدمين للترشح ستُعلن يوم الاثنين 6 سبتمبر، على أن يفتح باب التظلمات والطعون يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وينتهي في اليوم التالي فى تمام الساعة الثالثة عصراً، ويشهد يوم الخميس 9 سبتمبر إعلان القائمة النهائية عقب فحص الطعون والتظلمات والبت فيها.

الأوراق المطلوبة للترشح

وعن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح، أوضح الدكتور شحاتة غريب أنها تتضمن طلب ترشح لمنصب عميد الكلية، وبيان حالة رسمي، والسيرة الذاتية للمرشح مرفق بها ما يؤيدها، وكذلك خطة العمل الخاصة بالمرشح واقترحاته بهذا الشأن وطرق الإصلاح، مع تقديم إقرار من المتقدم بعدم توليه أى منصب حزبى وقت الترشح وطوال فترة توليه المنصب، على أن تقدم تلك الأوراق والمستندات من أصل و6 صور للمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة.

28 مصابا بكورونا في مستشفيات أسيوط الجامعية

من جانب آخر، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وجود 28 مصابا بفيروس كورونا يخضعون للعلاج حالياً بمستشفيات أسيوط الجامعية، منها 7 حالات بالعناية المركزة، و21 حالة بالعناية المتوسطة، ومن بين الحالات 4 أطفال تحت سن 15 سنة.