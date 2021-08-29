يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عن تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، خاصة بعد الانخفاض الكبير في الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، إذ تعتبر كلية التجارة بين كليات تنسيق المرحلة الثانية.

مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا للعام الماضي، تحددت مصاريف كلية التجارة جامعة المنوفية للفرقة الأولى بنحو 1070.25 جنيه لنظام الانتظام، و1770.75 جنيه لنظام الانتساب الموجّه، و5920.25 جنيه لنظام الانتساب العادي.

تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021

وبعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، انخفض تنسيق الكليات بنسبة تراوحت بين 8 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية العام الماضي 2020 إلى 325.5 درجة أي بنسبة 79.4%، إذ من المتوقع أن يكون تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021 حوالي 71%.

عنوان كلية التجارة جامعة المنوفية

وتقع كلية التجارة جامعة المنوفية في شبين الكوم، شارع جمال عبدالناصر، مجمع الكليات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021

وبحسب ما أعلنته الجامعة خلال العام الماضي 2020، يجهّز الطلاب المرشحين للفرقة الأولى، الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة المنوفية وهي:

1. أصل استمارة الثانوية العامة + 2 صورة.

2. أصل شهادة الميلاد «كبيوتر حديثة بها الرقم الثلاثي» + 2 صورة.

3. عدد 6 صور شخصية 4×6 ويكتب عليها اسم الطالب.

4. صورة البطاقة الشخصية كمبيوتر إن وجد.

5. بطاقة الترشيح الحاصل عليها الطالب عن طريق الإنترنت.

6. استمارة الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

7. يتم لصق 3 طابع جامعة فئة 10 جنيهات على طلب الالتحاق يتم شرائها من خزينة الكلية.

8. تسليم إيصال سداد الرسوم الدراسية.

بالنسبة للطلاب الذكور:

1. نموذج تأجيل الخدمة العسكرية ويتم الحصول عليه من مديرية الأمن بشبين الكوم «نموذج 2 جند».

2. الطلاب الذكور من مواليد 2003 وما قبلها، عليهم إحضار البطاقة العسكرية «6 جند» من قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الطالب.