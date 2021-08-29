كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، حيث جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والتفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي والهندسة وطلاب الشعبة الأدبية.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات عنه في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، أنّ هناك العديد من الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية في مختلف التخصصات، مؤكدا أنّ تنسيق الجامعات للعام الحالي شهد انخفاضا كبيرا لجميع الكليات مقارنة بالعام الماضي.

تعرف على الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية التربية.

- كلية الآداب قسم الإعلام.

- كلية الحقوق.

- كلية السياحة والفنادق.

-كلية الخدمة الاجتماعية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

- يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- يكتب الطالب الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

- الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

- تظهر للطالب نتيجته.

- يطبع الطالب استمارة الترشيح.

- يرفق الطالب استمارة الترشيح للكلية مع الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هو 344 درجة أي بنسبة 83.9%، والحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن هو 331 درجة أي بنسة 80.73%، والحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام هو 326 درجة أي بنسة 79.45%، والحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار هو 321 درجة أي بنسبة 78.29% والحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون الجملية هو 278 درجة أي بنسة 67.8%، وهناك تخصصات جديدة في مختلف المجالات جرى افتتاحها في جميع الجامعات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنّ تنسيق المرحلة الأولى يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في معامل التنسيق بالجامعات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.