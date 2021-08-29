أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021، وزادت بعدها عمليات البحث عن تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلًا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية وفقًا للموقع الرسمي للجامعة على النحو التالي:

مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا للعام الماضي 2020، تحددت مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية بنحو 25 ألف جنيه سنويًا.

تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021 إلى 378 درجة أي 92.2%، ويأتي هذا العام الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب 372 درجة أي 90.73%، مقارنة بـ404 درجات أي بنسبة 98.54% للعام الماضي.

عنوان كلية الطب جامعة المنوفية

ومقر عنوان كلية الطب جامعة المنوفية: الحرم الرئيسي لجامعة المنوفية، شارع جمال عبدالناصر، شبين الكوم، المنوفية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا للموقع الرسمي للجامعة، جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة المنوفية كالآتي:

1. عدد 10 صور شخصية للطالب.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. أصل شهادة الثانوية العامة.

4. استمارة الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

5. إيصال دفع المصاريف.

6. دوسيه.

7. بالنسبة للبنين يتم إحضار بطاقة 2 جند وبطاقة 6 جند إضافة للأوراق السابقة.

أقسام كلية الطب جامعة المنوفية

- التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

- الهيستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية).

- الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء).

- الكيمياء الحيوية الطبية.

- الفارماكولوجي الإكلينيكية.

- الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

الباثولوجيا (علم الأمراض).

- الطفيليات الطبية.

- طب المجتمع.

- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

- طب الأسرة.

- الأشعة التشخيصية.

- التحاليل الطبية.

- الأمراض الجلدية والتناسلية.

- الجراحة العامة.

- جراحة المخ والأعصاب.

- جراحة التجميل.

- جراحة القلب والصدر.

- أمراض الباطنة العامة.

- القلب والأوعية الدموية.

- الأمراض المتوطنة.

- الأمراض النفسية والعصبية.

- الأمراض الصدرية.

- طب الأطفال.

- التخدير والعناية المركزة الجراحية.

- أمراض النساء والتوليد.

- الأنف والأذن والحنجرة.

- جراحة المسالك البولية والتناسلية.

- جراحة العظام.

- طب وجراحة العين.

- علاج الأورام والطب النووي.

- الطب الطبيعي.