تعرف على نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، لشعبة علمي علوم في المرحلة الأولى للتنسيق، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى العمل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، طبقا لالتزام مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع 119058 طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها.

نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية: 386 درجة المنصورة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:

طب المنصورة: 386 درجة

طب الإسكندرية: 382 درجة

طب الزقازيق: 382 درجة

طب طنطا: 381 درجة

طب كفر الشيخ: 381 درجة

طب القاهرة: 380 درجة

طب بورسعيد: 379 درجة

طب عين شمس: 378 درجة

طب أسنان المنصورة: 378 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم: 378 درجة

طب فاقوس: 378 درجة

طب بنها: 377 درجة

نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية: 372 درجة أسوان

طب جنوب الوادي: 376 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 375 درجة

طب سوهاج: 375 درجة

طب الفيوم: 374 درجة

طب السويس: 374 درجة

طب أسيوط: 373 درجة

طب المنيا: 373 درجة

طب الوادي الجديد: 372 درجة

طب أسوان: 372 درجة

نتيجة تنسيق كلية الطب2021.. إرسال الكشوف النهائية بعد تقليل الاغتراب

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن ترسل كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.