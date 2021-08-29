تعرف على نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية
كتب:
أميرة فكري
12:58 م | الأحد 29 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، لشعبة علمي علوم في المرحلة الأولى للتنسيق، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى العمل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، طبقا لالتزام مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع 119058 طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها.
نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية: 386 درجة المنصورة
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:
طب المنصورة: 386 درجة
طب الإسكندرية: 382 درجة
طب الزقازيق: 382 درجة
طب طنطا: 381 درجة
طب كفر الشيخ: 381 درجة
طب القاهرة: 380 درجة
طب بورسعيد: 379 درجة
طب عين شمس: 378 درجة
طب أسنان المنصورة: 378 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم: 378 درجة
طب فاقوس: 378 درجة
طب بنها: 377 درجة
نتيجة تنسيق كلية الطب 2021 على مستوى الجمهورية: 372 درجة أسوان
طب جنوب الوادي: 376 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية: 375 درجة
طب سوهاج: 375 درجة
طب الفيوم: 374 درجة
طب السويس: 374 درجة
طب أسيوط: 373 درجة
طب المنيا: 373 درجة
طب الوادي الجديد: 372 درجة
طب أسوان: 372 درجة
نتيجة تنسيق كلية الطب2021.. إرسال الكشوف النهائية بعد تقليل الاغتراب
وقالت وزارة التعليم العالي، إنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن ترسل كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
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