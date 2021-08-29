جامعة حلون تطرح دبلوم ماجستير التوجيه والإرشاد المهني

تطرح جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، برنامج «دبلوم – ماجستير» التوجيه والإرشاد المهني الأول في مصر والشرق الأوسط.

يقدم البرنامج من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البينية جامعة حلوان، وهي من أحدث الكليات بالجامعة وتعد الأولى من نوعها في شمال افريقيا والشرق الأوسط، تقوم على التأسيس لفكر علمي جديد قائم على الربط بين التخصصات العلمية المختلفة، و تقديم برامج دراسات عليا بينية، تمنح الكلية درجات «الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه».

من جانبه، صرح الدكتور علي سالم منسق برنامج التوجيه والإرشاد المهني، بأن البرنامج يسهم في بناء قدرات المؤسسة المختلفة لبناء نظام توجيه وإرشاد مهني فاعل ليس في مصر فقط، بل والعالم العربي، مشيرًا إلى أنه تم اختيار فريق أعداد وتصميم البرنامج من مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجالات علم النفس والانثربولوجيا والتربية والتجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان.

تطوير البرنامج بالاستعانة بخبرات دولية

ولفت إلى أنه تم تطوير البرنامج بالاستعانة بخبرات دولية مماثلة وبرامج شبيهة من العديد من الدول منها على سبيل المثال، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مالطا – وتم عقد العديد من ورش العمل مع خبراء دوليين أثناء تصميم البرنامج.

يعد البرنامج الاختيار الأنسب للطلاب حديثي التخرج من كافة التخصصات، وكذلك من العاملين في مجال التوجيه والإرشاد المهني بالشركات والمدارس الحكومية والخاصة، والمتطوعين في مجالات تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني.

مقررات البرنامج

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة وفريدة من المقررات لتقديم خدمات التطوير المهني للمستهدفين على تنوعهم، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق والدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، ومهارات الاتصال والتواصل، وكذلك التفاعلات الاجتماعية في بيئة العمل، وادارة الوقت، كما يؤهلك البرنامج إلى اكتساب مهارات تقديم خدمات التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك الشركات والمؤسسات المختلفة.

وأضاف «سالم»: «بعد حصولك على هذا البرنامج فإنك تعد مؤهلًا بصورة علمية وأكاديمية كمقدم لخدمات التوجيه والإرشاد في الوزارات و الجامعات، والشركات، والغرف التجارية والصناعية، والمدارس، ومكاتب العمل، الجمعيات الأهلية، والجهات المانحة».

نظام التدريس

وأشار منسق برنامج التوجيه والإرشاد المهني، إلى أنه يتم التدريس بنظام الساعات المعتمدة، والتعليم الهجين، ويتبنى البرنامج مداخل تدريسية تشاركية تعزز التعلم، متضمنة محاضرات تفاعلية، ورش عمل، بالإضافة الى العمل الميداني، وإعطاء مهام فردية وجماعية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار التعليم المدمج والتفاعل مع طلاب من ثقافات مختلفة، محاور البرنامج الدراسي تتضمن أدوات ومداخل التوجيه والإرشاد المهني، الطرق المتنوعة لتقديم هذه الخدمات، تطوير برامج تطوير مهني للفئات المختلفة، الذكاء العاطفي ومهارات الدعم، مهارات الريادة، البحوث التطبيقية، وغيرها من باقي الجدارت اللازمة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني.

وتكون مدة الدراسة بالبرنامج بالدبلوم عاما دراسيا واحدا بإجمالي «26 ساعة معتمدة»، ويمكنك استكمالها لعامين دراسيين والحصول على درجة الماجستير بعد اجتيازك«40 ساعة معتمدة» شاملة تقديم رسالة علمية.

كما أن التقدم للبرنامج متاح لجميع حملة المؤهلات العليا من الجنسين، بدون التقيد بالتخصص، مع اجتياز المقابلة الشخصية مع الالتزام بشروط وأحكام اللائحة الداخلية للبرنامج ولكلية الدراسات العليا للبحوث البينية.