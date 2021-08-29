تعرف على نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية، للمرحلة الأولى للتنسيق للجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، بحد أدنى 80.73% للشعبة الأدبية، مشيراً إلى أن كلية الألسن من الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب العلمي علوم وعلمي رياضة، التي تبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن تنتهي يوم 4 سبتمبر.

نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية: 80.73% الحد الأدنى

وأكد وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وبإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد 119 ألفا و58 طالبا في المرحلة الأولى.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأنه سوف يجري إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية: 350 درجة كفر الشيخ

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، كالتالي:

ألسن كفر الشيخ: 350 درجة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 341 درجة

ألسن عين شمس: 340 درجة

ألسن الفيوم: 339 درجة

نتيجة تنسيق كلية الألسن 2021 على مستوى الجمهورية: 331 درجة الأقصر

ألسن بني سويف: 335 درجة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 334 درجة

ألسن المنيا: 333 درجة

ألسن أسوان: 333 درجة

ألسن سوهاج: 332 درجة

ألسن الأقصر: 331 درجة.