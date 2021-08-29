تعرف على عدد كليات الهندسة في مصر 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد كليات الهندسة في مصر 2021، وكذلك الحدود الدنيا للقبول في كل كلية منها، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، اليوم، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن هناك أماكن شاغرة في كليات الهندسة وغيرها من الكليات لطلاب شعبة علمي رياضة في عدد من الجامعات الحكومية، خلال المرحلة الثانية من التنسيق.

عدد كليات الهندسة في مصر 2021

وأضافت الوزارة أن عدد كليات الهندسة في مصر 2021، هو 21 كلية في مختلف الجامعات الحكومية، مؤكدة أن كلية الهندسة بها الكثير من التخصصات البينية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة في المرحلة الأولى أقل من 80%، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ بعد غد الثلاثاء، في معامل التنسيق بالجامعات وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من موقع التنسيق الإلكتروني.

تعرف على الحدود الدنيا لكليات الهندسة في مصر 2021: تبدأ من 329 درجة

-الحد الأدنى لتنسيق كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس: 378 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 356 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 355 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 354 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 349 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 347 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 344 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 342 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 341 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 340 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 340 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بورسعيد: 338 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 336 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة بجامعة بنها: 335 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 334 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 333 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 332 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 331 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 329 درجة.

-الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 329 درجة.