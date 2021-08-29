تعرف على تنسيق كلية العلوم بجامعة طنطا 2021م وبرامج التحاقها

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج التنسيق العام للكليات المرحلة الأولى لسنة 2021م - 2022م للطلاب وطالبات شعبتي علمي والأدبي؛ فيما جاءت نتيجة تنسيق كلية العلوم بجامعة طنطا حيث بلغ درجات الالتحاق لكل الطلاب والطالبات بداية من 365 درجة.

إعلان تنسيق كليات المرحلة الأولى بالكليات والمعاهد العليا للشعبتي العلمي والأدبي

وجاءت متطلبات التقديم للطلاب الجدد بكلية العلوم بجامعة طنطا حسب الآليات:

أولا:- الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالكلية.

أوراق مطلوبة للالتحاق بكلية العلوم بجامعة طنطا وسبل استكمالها

1- أصل استمارة النجاح في شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد حديثة بالرقم الثلاثي.

3- 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

4- إيصال سداد الرسوم الدراسية.

ثانيا:- الرسوم وطريقة الدفع

- الطلاب الجدد بالمستوى الأول 715.25 جنيه + مبلغ 20.00 جنيها حقوق إنسان + مبلغ 12.50 جنيه من الطلاب الجدد الذكور قيمة نموذج 2

- طلاب قدامى 575.25 جنيه، مستوى أول باقي للإعادة، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع.

- يتم السداد بالفيزا كارد بخزينة الكلية.

تحديد موعد الكشف الطبي للالتحاق بكليات طلاب علوم طنطا

ثالثاً:- الكشف الطبي

- تم تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب المرشحين للالتحاق بالكلية في العام الجامعي 2022/2021 على النحو التالي:- يوم 11 سبتمبر «بنات» فيما تحدد يوم 21 «بنين».

- وتم تحديد أيام الثلاثاء 13/10، الأربعاء 14/10، الخميس 15/10 للطلاب المتخلفين عن أداء الكشف الطبي والمرشحين للالتحاق بالكلية في العام الجامعي 2021/2022م.

رابعاً:- مواعيد التقديم سيتم الإعلان عن مواعيد قبول ملفات الطلاب المرشحين للكلية فور ورود كشوف الطلاب من مكتب التنسيق.

آليات التواصل مع مجلس إدارة كلية العلوم بجامعة طنطا وتلقي شكاوى

كما يتم التواصل بمقر كلية العلوم بنطاق مجمع الطبي كلية الطب رقم التليفون: 3337544 040 2+ فاكس: 3407734 040 2+ الرمز البريدي:31527

البريد الإلكتروني: dean@med.tanta.edu.eg