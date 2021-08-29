تنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية 2021.. تضم 8 أقسام بينها «عقاقير»

شهدت كلية الصيدلة جامعة المنوفية، العديد من عمليات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، من قبل طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات قبول الحد الأدنى بالجامعات هذا العام.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021

ولم تتحدد بعد المصروفات الخاصة بالكلية، ومن المقرر إعلان قيمتها مع بدء التقديم بالكلية.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا لما أعلنته لصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر «فيس بوك»، وصل تنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021 إلى 365 درجة، بنسبة 89%.

عنوان كلية الصيدلة جامعة المنوفية

يقع مبنى الكلية في شارع جمال عبدالناصر، شبين الكوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا للموقع الرسمي للجامعة، تلك هي مجموعة الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- إيصال دفع المصاريف.

- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

أقسام كلية الصيدلة جامعة المنوفية

- قسم الكيمياء الصيدلية.

- قسم الكيمياء التحليلة.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم التكنولوجيا الصيدلية.

- قسم العقاقير.

- قسم الميكروبيولوجيا.

- قسم الأدوية والسموم.

- قسم الصيدلة الإكلينكية.

شروط القبول بكلية الصيدلة جامعة المنوفية

- أن يكون الطالب المتقدم للكلية من طلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلوم (علمي علوم).

- الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

شهادات الالتحاق بكلية الصيدلة جامعة المنوفية

- ثانوية عامة (علمي علوم).

- الدبلومة الأمريكية.

- الدبلومة البريطانية.

- شهادات المعادلة.