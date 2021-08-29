حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30-8-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، بيانًا يتضمن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يتوقع الخبراء أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ليلًا طقسا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأشار الخبراء إلى أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إنّ حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 25

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 37 26

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 27

إدفو 45 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27