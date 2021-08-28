توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة رطب نهارا معتدل ليلا على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة من غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس، على كل المناطق، وذلك في بيان صدر عنها اليوم.

وبحسب خبراء الأرصاد يتوقع أن يسود طقس غدًا الأحد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

ويتطابق طقس يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وخلال الأيام الثلاثة، تتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية خفيفة على معظم الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغر 25

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 الصغر 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 الصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى38 والصغر 25

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.