حالة الطقس اليوم 30-8-2021.. رياح نشطة وشبورة على بعض المناطق

تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا، فيما تشهد السواحل الشمالية نهارًا طقس مائل للحرارة رطب، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد في البيان الصادر عنها اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط للرياح على فترات متقطعة، تعمل على التقليل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

فيما تتعرض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إلى شبورة مائية خفيفة صباحًا تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 25

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 37 26

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 27

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27