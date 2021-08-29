التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة يستقبل المرحلة الثانية الثلاثاء

أعلن مكتب التنسيق ومكتب التحويلات المركزي بقطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة المنصورة، بقيادة الدكتور وليد الطنطاوي، مدير المكتب، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، اليوم الأحد، عن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في العام الجامعي 2021/ 2022 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية

وحدد مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الثانية الشعبة العلمية من مجموع درجات 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية، من مجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية 58.04 % فأكثر .

مقرات مكتب التنسيق الإلكتروني جامعة المنصورة

ويفتح مكتب التنسيق الإلكتروني جامعة المنصورة، في المدينة الجامعية للطالبات «جيهان» المركز الرئيسي، وفي كليتي التربية والصيدلة داخل الحرم الجامعي ويمكن للطلاب الدخول مباشرة علي موقع التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg/application/

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021، وجاءت 9 كليات في جامعة المنصورة، تكتمل من المرحلة الأولي، ومنهم 4 كليات بالشعبة العلمية وهم: طب المنصورة 386 درجة، طب أسنان المنصورة 378 درجة، صيدلة المنصورة 367 درجة، وهندسة المنصورة 355 درجة.

و5 كليات اكتملت في الشعبة الأدبية، وهي: تربية المنصورة 312 درجة، تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299 درجة، تربية طفولة مبكرة المنصورة 294 درجة ، تجارة المنصورة 292 درجة، آداب المنصورة 289 درجة.