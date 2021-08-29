تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعام 2021.. الأقسام والمصاريف

تعد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، من أول الكليات التي تمّ إنشاءها بجامعة الملك فؤاد الأول، في بداية العام 1941 - 1942، وكانت فرعا لها في الإسكندرية للدراسه بالسنة الإعدادية، وذلك في مبنى مدرسة الفنون والصناعات بالشاطبي، وبدأت الدراسة في الكليه في العام 1942 - 1943 للسنة الإعدادية والسنة الأولى بعدد من الطلاب وقدره 169 طالبًا، لم يكن بينهم طالبات، وتتابع إنشاء الأقسام العلمية بالكلية فأنشئت أقسام العمارة الهندسية والمدنية والهندسة الميكانيكية والكهرباء.

كل ما تريد معرفته عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

تقدم «الوطن»، كل تفاصيل وأقسام والأوراق المطلوبة لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد إعلان وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقاً لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بلغ نسبة تنسيق الكلية 347 درجة، وهو خامس كليات في مرحلة التنسيق لكليات الهندسة على مستوى الجمهورية.

أقسام كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

قسم الهندسة المعمارية. قسم الهندسة المدنية. قسم الهندسة الميكانيكية. قسم هندسة الغزل والنسيج. قسم هندسة الإنتاج. قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن. قسم الهندسة الكهربية. قسم هندسة الحاسب والنظم. قسم الهندسة النووية والإشعاعية. قسم الهندسة الكيميائية.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعام 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، تغيير المصروفات الدراسية عن العام السابق، وذلك ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية.

عنوان كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعام 2021

تقع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في شارع لطفي السيد أمام مستشفى جمال عبدالناصر.

في منطقة الحضرة قسم باب شرق.

إدارة الكلية: 5910052 (203).

البريد الإلكتروني: eng.admin@alexu.edu.eg.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعام 2021

الشروط والأوراق المطلوبة.

لابد أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.

ولابد من تقديم أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة الشخصية - صور شخصية للطالب - طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.