تعلقت قدمها بـ«حديدة».. إصابة شديدة للاعبة أثناء القفز بحمام سباحة في المنصورة

أصيبت طالبة بقطع وتر الأصبع الأكبر للقدم اليسرى، أثناء قيامها بالقفز في حمام سباحة استاد المنصورة الرياضي، وحرر والدها محضراً بقسم أول المنصورة، متهماً إدارة مركز شباب المدينة ومقره إستاد المنصورة، بالإهمال والتسبب في إصابة ابنته، بعدما تعلقت قدمها اليسرى بقطعة حديدية، أثناء قيامها بالقفز في حمام السباحة.

بلاغ أب بإصابة ابنته عند القفز بحمام سباحة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من المدعو «محمد محمد عادل عبد العزيز»، 41 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم في شارع «إبراهيم جعفر»، دائرة قسم ثاني المنصورة.

وجاء في البلاغ أنه حال تواجده وابنته «عائشة»، 11 سنة، تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، بحمام السباحة الخاص بإستاد المنصورة الرياضي الكائن بدائرة القسم، وأثناء قيامها بالقفز بحمام السباحة، تعلقت قدمها اليسرى بالقطعة الحديدية الخاصة للقفز من أعلاها، مما أدى إلى حدوث إصابتها.

علاج الطفلة في مستشفى خاص بالمنصورة

وأضاف الأب في بلاغه، أنه قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة الكائنة بشارع قناة السويس، دائرة قسم ثاني المنصورة، وقدم تقريراً طبياً من المستشفى يفيد بإصابتها بقطع وتر الأصبع الأكبر للقدم اليسرى، واتهم إدارة النادي بالإهمال، مما تسبب في إصابة ابنته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8239 لسنة 2021، إداري قسم أول المنصورة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفاة «رنا» لاعبة الجودو بنادي «الحوار»

وشهدت مدينة المنصورة، في وقت سابق من مساء أمس السبت، وفاة لاعبة جودو تُدعى «رنا وائل حسين الغندور»، 13 سنة، أثناء التدريب داخل صالة الألعاب القتالية بنادي «الحوار» للألعاب الرياضية، نتيجة توقف القلب، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنه لم تنجح محاولات إسعافها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة وسط دهشة الحضور.