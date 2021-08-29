تنسيق كلية آثار الزقازيق 2021.. تؤهل خريجيين للعمل بالمواقع السياحية

أعلنت جامعة الزقازيق الحدل الأدنى لـ تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 2021. وتستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» والراغبين في الالتحاق بالكلية، وهي من الكليات الجديدة التي تسعى أن تكون واحدة من كليات الآثار المميزة على المستويين المحلي والإقليمي في دراسة الآثار وعلاجها وصيانتها وبما يسهم في خدمة المجتمع.

تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 2021.. شروط التقديم

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر هو 332 درجة. والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة «للذكور» ونموذج 2 جند.

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر.. نبذة عن الكلية

وتسعى كلية الآثار بجامعة الزقازيق إلى تخريج أثريين ومختصين لعلاج وصيانة الآثار، مؤهلين معرفيا وذهنيا، لتلبية كافة متطلبات سوق العمل الأثري، وبما يخدم المجتمع بمستوى تنافسي مميز، وقادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في علم الآثار، من أجل استبقاء التراث الثقافي والحفاظ عليه.

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر.. أهداف الكلية

تهدف الكلية إلى تخريج أثريين ومختصين علاج وصيانة آثار بمستوى تنافسي، لتلبية متطلبات سوق العمل الأثري، ورفع كفاءة وفاعلية البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في تخصصات الأثار والعلاج والصيانة، والعمل على ربط البحوث العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإعداد لإنشاء الدراسات العليا بجميع أقسام الكلية لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الدبلومات العلمية المتخصصة في الآثار والعلاج والصيانة بمستويات تنافسية.

كما تهدف إلى عقد مؤتمرات علمية في الآثار والعلاج والصيانة من أجل النهوض بالبحث العلمي وإثرائه، وإصدار مجلة علمية دولية محكمة نصف سنوية في الآثار والعلاج والصيانة من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لمتخصصي الآثار والعلاج والصيانة، وإنشاء متحف تعليمي بمنطقة صان الحجر الأثرية التي تُعد متحفا مفتوحا لطلاب الكلية وباحثيها للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وعقد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المحلية والإقليمية والدولية مع المؤسسات العلمية المناظرة وغير المناظرة ذات الصلة بتخصص الآثار والعلاج والصيانة لإجراء بحوث علمية مشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات والمهارات.