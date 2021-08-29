تنسيق حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية 2021.. 4 درجات علمية بالكلية

عمليات بحث كبير شهدتها كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات قبول الحد الأدنى في الجامعات هذا العام، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كل ما يخص كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية لعام 2021

لم تتحدد بعد المصروفات الخاصة بالكلية، ومن المقرر إعلان قيمتها مع بدء التقديم في الكلية.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية لعام 2021

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، انخفض تنسيق الكليات بنسبة تراوحت بين 8 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية العام الماضي 2020 إلى 375.5 درجة بنسبة 91.5%، ومتوقع أن يكون تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021 نحو 83%.

عنوان كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية

ويقع مقر الكلية داخل المبنى الرئيسي للجامعة، في شارع جمال عبدالناصر، شبين الكوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية لعام 2021

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الأصلية + 2 عدد صورة منها.

- عدد 6 صور شخصية مكتوب الاسم بالكامل عليها.

- صورة البطاقة.

- استمارة 2 جند للبنين مدونا عليها جميع بياناتك.

- استمارة 6 جند أو 7 جند للبنين.

- بطاقة الترشيح.

- المصروفات الدراسية.

أقسام الكلية

- تكنولوجيا المعلومات.

- علوم الحاسب.

- نظم المعلومات.

- بحوث العمليات ودعم القرار.

شروط القبول

- أن يكون الطالب المتقدم للكلية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات (علمي رياضة).

- الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

شهادات الالتحاق

- ثانوية عامة (علمي رياضة).

- الدبلومة الأمريكية.

- الدبلومة البريطانية.

- الشهادات المعادلة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

- البكالوريوس.

- الدبلوم.

- الماجستير.

- الدكتوراه.