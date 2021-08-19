برز تخصص «بايو مديكال» بكليات حاسبات ومعلومات على مستوى مصر كأحد الأقسام الجديدة المستحدثة على مستوى الجامعات المصرية، والذي يُعرف أيضًا بـ«Bioinformatics»، أي «المعلوماتية الحيوية»، والتي تعني علم الأحياء الحاسوبي، والذي تتجه إليه الأنظار من قبل طلاب الشعبة العلمية علوم من متفوقي الثانوية العامة 2021.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور شروط وأماكن الالتحاق بتخصص «بايو مديكال» بكليات الحاسبات والمعلومات، وذلك قبل إعلان تنسيق الجامعات 2021، في ظل توقعات بهبوط في الحد الأدنى للكليات هذا العام عن العام الماضي بسبب التغيرات التي طرأت على نتيجة الثانوية العامة هذا العام.

تفاصيل تخصص «بايو مديكال» بكليات الحاسبات والمعلومات

يعتمد تخصص «بايو مديكال» أو «Bioinformatics» بكليات الحاسبات والمعلومات بمصر، على استخدام الرياضيات التطبيقية في ابتكار خورزميات تعمل على تحليل البيانات البيولوجية.

ووفقاً لما أعلنته الكليات المتواجد بها هذا القسم، فإنه يهدف إلى تعميق المعرفة لعلم المعلوماتية الطبية وتقنياتها، وتوفير فرص البحث في مجال المعلوماتية الطبية، وإعداد متخصصين في تصميم التطبيقات الابتكارية، وتعزيز التقنيات الجديدة لتحسين الرعاية الصحية، وإكساب الخريج المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المنظمات والمؤسسات والشركات التي تهتم ببرامج وبحوث الخدمات الصحية.

كلية الحاسبات والمعلومات التي يتواجد بها تخصص «بايو مديكال»

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

شروط الالتحاق ببرنامج «بايو مديكال» في كليات الحاسبات والمعلومات

وتبرز شروط التقدم إلى برنامج «بايو مديكال» في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، في الالتحاق أولا بالكلية، ثم التقدم له عبر التنسيق الداخلي أو أسبقية التقديم وفقاً لرؤية كل جامعة.

مصاريف برنامج «بايو مديكال» في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية

تختلف مصاريف برنامج «بايو مديكال» في كليات الحاسبات والمعلومات من جامعة إلى أخرى، ووفقاً لما تم إعلانه العام الماضي فإن مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم 12 ألف جنيه في السنة الدراسية لهذا القسم، وفي جامعة عين شمس 25 ألفًا، وفي جامعة أسيوط 27 ألفًا، وفي جامعة بنها 16 ألفًا.