تنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات 2021.. المصروفات 3 آلاف دولار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الجامعات 2021، إذ كشف عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، إضافة إلى موعد المرحلة الثانية، وهو ما تصدّر اهتمام الكثير من طلاب تنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات لعام 2021، وما الأوراق المطلوبة للتقديم.

وتوضح «الوطن» في تقريرها التالي، شروط تنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات لعام 2021 بمحافظة المنوفية، والأوراق المطلوبة للتقديم بالنسبة للطلاب الذين تتوافق مجامعيهم في المرحلة الثانوية مع النسبة المعلنة.

مصاريف كلية التربية جامعة مدينة السادات لعام 2021

ويرغب الطلاب في معرفة مصاريف كلية التربية جامعة مدينة السادات لعام 2021، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للجامعة، 3000 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 47 ألفًا و98 جنيهًا مصريا، وتعد هذه المصاريف للسنة الدراسية الواحدة وليس الترم الواحد.

تنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات لعام 2021

وعن تنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات، تقبل الكلية مجموع 55%، والمدة الدراسية هي 4 سنوات.

عنوان كلية التربية جامعة مدينة السادات

ويرغب الطلاب أيضا في معرفة عنوان كلية التربية بجامعة مدينة السادات، كي يعرفوا وسيلة المواصلات الأنسب بالنسبة لهم وكيفية الذهاب لتقديم الأوراق المطلوبة ودفع المصروفات الدراسية.

وتقع كلية التربية في المنطقة السابعة بالكيلو 93 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة مدينة السادات

والأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التربية جامعة مدينة السادات، نقدمها لكم، فيما يلي:

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 صور من شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

إيصال سداد الرسوم الدراسية.

عدد (6) صور شخصية.

نموذج 2 جند للذكور فقط.

وبمجرد قبول الطالب بكلية التربية بجامعة مدينة السادات، عليه أن يسلم بطاقة الترشيح الخاصة به أي بطاقة الرغبات، إلى الموظفين على شباك الفرقة الدراسية الأولى، وبمجرد إيجاد اسم الطالب بكشوف التنسيق سيحصل على إذن دفع بالرسوم الدراسية، وعليه أن يحتفظ به.

يتجه الطالب بعد ذلك لتحرير استمارة الكشف الطبي عليه صورته، عبر الذهاب إلى المركز الطبي ثم التوجة إلى خزينة كلية التجارة لسداد الرسوم الدراسية وكتابة اسمه ورقم الإيصال ذو الـ6 أرقام، على ظهر الصور الشخصية الخاصة به.

وكل ما على الطالب فعله بعد ذلك، هو شراء ملف التنسيق ووضع المستندات السابقة به، ذلك تسليم الملف كاملًا إلى الموظفين بشباك الفرقة الأولى.