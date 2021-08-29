تنسيق الكليات 2021 على مستوى الجمهورية.. آداب 308 وتجارة 298

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق جميع الكليات 2021 على مستوى الجمهورية، اليوم في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنّه جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما سيتم فتح موقع التنسيق للمرحلة الثانية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، مشددة على جميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية، كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

تنسيق الكليات 2021 على مستوى الجمهورية

تنسيق كليات الطب 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة المنصورة 386 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية 382 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة الزقازيق 382 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة طنطا 381 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة القاهرة 380 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة بور سعيد 379 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب عين شمس 378 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 378 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب فاقوس 378 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة بنها 377 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة حلوان 376 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 376 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة سوهاج 375 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 374 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان جامعة طنطا 374 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة السويس 374 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب جامعة الوادي الجديد 372 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب المنيا 373 درجة.

تنسيق كليات طب الأسنان 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة الزقازيق 374 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب جامعة أسيوط 373 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب جامعة بني سويف 373 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 373 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة القاهرة 372 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة عين شمس 372 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب جامعة أسوان 372 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة السويس 371 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة الفيوم 371 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 371 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 371 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة المنيا 370 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة أسيوط 370 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب أسنان جامعة بني سويف 370 درجة.

تنسيق كليات العلاج الطبيعي 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 368 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 367 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 366 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 366 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 365 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 364 درجة.

تنسيق كليات الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 367 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 367 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة المنصورة 367 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة طنطا 366 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة دمنهور 366 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 366 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية 365 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ 365 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 364 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 364 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة القاهرة 364 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 364 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة أسيوط 364 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة عين شمس 363.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة الفيوم 363 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 363 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة حلوان 363 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة المنيا 363 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة جامعة بني سويف 363 درجة.

تنسيق كليات الهندسة 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 356 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط 354 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 355 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس 349 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 340 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 340 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بورسعيد 338 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 347 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا 344 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 342 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 341 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان 336 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بنها 335 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 331 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف 329 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم 329 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 334 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 333 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 332 درجة.

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 359 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 352 درجة.

تنسيق كليات الألسن 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 350 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن وسياسة واقتصاد جامعة السويس 349 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن وسياسة واقتصاد بني سويف 344 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة عين شمس 340 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة الفيوم 339 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة بني سويف 335 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة المنيا 333 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 333 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 332 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن جامعة الأقصر 331 درجة.

تنسيق كليات الإعلام 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 336 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام جامعة القاهرة 339 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام جامعة بني سويف 330 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 326 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام جامعة السويس 329 درجة.

تنسيق كليات الآثار 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة دمياط 330 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة عين شمس 329 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة القاهرة 328 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة الفيوم 325 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة مطروح 325 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة أسوان 324 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة الأقصر 323 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة سوهاج 322 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة جنوب الوادي 321 درجة.

تنسيق كليات التربية 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة الإسكندرية 318 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة الزقازيق 317 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة عين شمس 316 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة بورسعيد 314 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة المنصورة 312 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة طنطا 311 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة بنها 310 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي» جامعة الزقازيق 307 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة دمنهو 306 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة المنيا 305 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 304 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة كفر الشيخ 303 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم 303 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة حلوان 302 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة مطروح 300 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة سوهاج 299 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية تربية «تعليم ابتدائي» جامعة المنصورة 299 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية تربية طفولة جامعة مبكرة بورسعيد 298 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة مدينة السادات 297 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة جنوب الوادي 296 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة طنطا 295 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية بنات جامعة عين شمس 295 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي» جامعة بورسعيد 294 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 294 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة عين شمس 293 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة الإسكندرية 293 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة الفيوم 293 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنيا 289 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة أسيوط 289 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (طفولة) جامعة طنطا 287 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 287 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة بني سويف 286 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ 286 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 285 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة السويس 284 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية نوعية جامعة الزقازيق 284 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها 284 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة حلوان 284 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية (تعليم ابتدائي) بنات جامعة عين شمس 283 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة القاهرة 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (طفولة) جامعة عين شمس 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (طفولة) جامعة الإسكندرية 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (طفولة) جامعة كفر الشيخ 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة تربية نوعية بورسعيد 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة طنطا 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمنهور 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية رياضية بنات جامعة بنها 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائي) جامعة مدينة السادات 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (طفولة) رياض أطفال جامعة حلوان 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة تربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة تربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة تربية جامعة دمياط 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (طفولة) رياض أطفال جامعة دمياط 273 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 273 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة المنصورة 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة كفر الشيخ 271 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائي) جامعة أسيوط 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية نوعية جامعة عين شمس 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 273 درجة.

تنسيق كليات الآداب 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة حلوان 273 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة بنها 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 271 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة أسوان 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة الإسكندرية 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة الوادي الجديد 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة الفيوم 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة كفر الشيخ 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة دمنهور 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه بنات جامعة عين شمس 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة سوهاج 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة القاهرة 308 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة دمياط 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة الزقازيق 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب بنات جامعة عين شمس 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة طنطا 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة آداب جامعة بورسعيد 283 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة عين شمس 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس 300 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة العريش 314 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية 295 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة حلوان 292 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة المنصورة 289 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة بنها 290 درجة.

تنسيق كليات التجارة 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة بنها 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة بور سعيد 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق 289 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة المنصورة 292 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة 298 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة أسوان 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة السويس 273 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 287 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة طنطا 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة العريش 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة دمنهور 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة بني سويف 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 292 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة دمياط 293 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة الإسكندرية 291 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 290 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة سوهاج 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التجارة جامعة أسيوط 270 درجة.

تنسيق كلية الحقوق 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة القاهرة 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة دمياط 285 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة سوهاج 315 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة بورسعيد 290 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة عين شمس 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحقوق جامعة المنيا 276 درجة.

تنسيق كليات الفنون 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية فنون جميلة جامعة المنصورة 300 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية 315 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون جامعة حلوان 307 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية فنون جميلة جامعة الأقصر 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية فنون جميلة جامعة المنيا 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية فنون جميلة جامعة أسيوط 286 درجة.

تنسيق باقي الكليات 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية دار العلوم جامعة القاهرة 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد 321 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعاقة والتأهيل جامعة بني سويف 321 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا وتنمية علوم مالية وإدارية جامعة الزقازيق 291 درجة.