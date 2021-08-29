أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021 لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات، إذ كثر البحث حول تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا للعام الماضي، تحددت مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية للفرقة الأولى بنحو 646.35 جنيه لنظام الانتظام، و1353.75 جنيه لنظام الانتساب الموجّه، و503.75 جنيه لنظام الانتساب العادي.

تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا لما جرى الإعلان عنه من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد جرى تحديد الحد الأدنى في تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2021 بنحو 277 درجة أي بنسبة 67.6%، حيث انخفض تنسيق الكليات هذا العام بنسبة تراوحت بين 8 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

عنوان كلية الآداب جامعة المنوفية

ومقر عنوان كلية الآداب جامعة المنوفية: الحرم الرئيسي لجامعة المنوفية، شارع جمال عبدالناصر، شبين الكوم، المنوفية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقًا للموقع الرسمي للجامعة، جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة المنوفية على النحو التالي:

1. أصل شهادة الميلاد.

2. أصل شهادة الثانوية العامة.

3. عدد 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4. بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5. إيصال دفع المصاريف.

6. إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7. الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8. تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

أقسام كلية الآداب جامعة المنوفية

- قسم اللغة العربية وآدابها.

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغة الألمانية وآدابها.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها.

- قسم علم الاجتماع.

- قسم التاريخ.

- قسم علم النفس.

- قسم الجغرافيا.

- قسم الفلسفة.

- قسم المكتبات والمعلومات.

- قسم الإعلام.