شروط التقديم لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.. المستقبل هنا

تعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، إحدى الكليات الواعدة التي افتُتحت مؤخرا، تماشيا مع التطور الهائل الذي يشهده قطاع الحاسبات والمعلومات في العالم، بما يتطلب وضعه من الأساسيات التي تدعم التنمية، نظرا للتحول العلمي العالمي الهائل إلى قطاع الحاسبات والمعلومات.

وباتت تكنولوجيا المعلومات واحدة من أهم المجالات التي تحكم العالم حاليا وتشهد تطورا رقميا، غير مسبوق، حيث تحولت العديد من المؤسسات الحكومية في مصر من الدفاتر للتكنولوجيا والمنظومة الرقمية، مما جعل دراسة هذا المجال ضرورة اقتصادية وطنية.

لذلك حرصت جامعة دمياط أن يكون من أولوياتها إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات لتأهيل كوادر متخصصة من خريجيها قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا ونظم المعلومات ويرأس عمادة الكلية الدكتور جمال عيسي.

أهداف الكلية:

- العمل على تطوير وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العالمية في مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات وآليات العصر.

- ضم العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخبرات في مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات وإعداد المناهج المتطورة في العملية التعليمية وذلك بهدف وصول الكلية للمستويات العالمية في هذا المجال.

- تحرص الكلية على إعداد كوادر متخصصة في مجال الحاسبات والمعلومات يتوافر لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارات العلمية والتطبيقية التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة التي تساعد على تحقيق التنمية المتكاملة والمستمرة.

أقسام الكلية:

- علوم الحاسب

- تكنولوجيا المعلومات

- نظم المعلومات

أوراق التقديم:

- بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.