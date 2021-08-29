كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة دمياط.. الكليات والأوراق المطلوبة

جامعة دمياط واحدة من الجامعات الواعدة والتي بدأت الدراسة بها بعدد من الكليات عندما تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورة من أبناء دمياط في الكليات المختلفة، لتصدر قرارات إنشاء كليات الفرع منذ سبعينات القرن الماضي طبقا للوائح الكليات المناظرة بجامعة المنصورة، والتي تم تطويرها لاحقاً وإضافة عدد من البرامج الخاصة لها.

بدأ العمل بكلية التربية في العام الجامعي 1976-1977، تلى ذلك كلية العلوم وفصول لكلية التجارة في العام الجامعي 85-1986، ثم كلية التربية النوعية في العام 90-1991 ثم كلية الفنون التطبيقية في العام 2004-2005 فيما بدأ العمل بكليات التجارة والزراعة والآداب والتربية الرياضية في العام الجامعي 2006-2007

وفي عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم «276» بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط حين ذاك كانت تقع 3 كليات في حرم واحد بحي الأعصر بمدينة دمياط، وهي كليات الفنون التطبيقية والآداب والزراعة أما باقي الكليات الخمس فكانت تقع في أماكن متفرقة بمدينة دمياط الجديدة وهي كليات العلوم والتربية والتجارة والتربية النوعية والتربية الرياضية، إضافة إلى إدارة الفرع وإسكان الطلاب وإسكان الطالبات.

في شهر يوليو 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

موقع الجامعة الجديد

تم تخصيص قرابة 200 فدان بمدينة دمياط الجديدة لإنشاء حرم لفرع الجامعة بدمياط، ويضم حرم الجامعة الجديد العديد من المراحل الإنشائية المختلفة التي تخدم كل أنشطة الجامعة، وهي:-

- المرحلة الأولى: تتكون من 30 مدرجا و40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الثانية: تتكون من 30 مدرجا و40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الثالثة: تتكون من 4 مدرجات مركزية تستوعب 4 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الرابعة: المعامل المركزية وكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات - البنية التحتية- مبنى الإدارة العامة للجامعة.

- مبنى الإدارة العامة للجامعة.

- مجمع المباني الإدارية: يتكون من 12 بلوكا يستوعب 8 كليات.

- القرية الأوليمبية.

كليات الجامعة

تضم جامعة دمياط 14 كلية وهم:-

- كلية التربية

- كلية العلوم

- كلية التجارة

- كلية التربية النوعية

- كلية الفنون التطبيقية

- كلية الآداب

- كلية الزراعة

- كلية التربية الرياضية

- كلية الهندسة

- كلية الحقوق

- كلية الآثار

- كلية التمريض

- كلية الحاسبات والمعلومات

- كلية الطب

الأوراق المطلوبة للتقديم بإحدي كليات جامعة دمياط

- بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.