تنسيق كلية التجارة بجامعة بنها 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، ومنها تنسيق كلية التجارة جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية التجارة جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصاريف كلية التجارة جامعة بنها لعام 2021

حتى الآن لم تعلن كلية التجارة جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021- 2022 ولكن توجد 3 أنظمة للمصروفات للطلاب المصريين، وحاملي الشهادة المعادلة السوريين والوافدين من الدول العربية والأجنبية، وفقا للوائح الجامعة والكلية.

تنسيق كلية التجارة جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية التجارة بجامعة بنها لعام 2021، وقف عند 280 درجة للحاصلين على الثانوية العامة العام الدراسي 2020-2021.

عنوان كلية التجارة جامعة بنها

وتقع كلية التجارة جامعة بنها في مقر مجمع كليات جامعة بنها بشارع سيدي نصر، متفرع من شارع فريد ندا، بنها الجديدة، مدينة بنها، القليوبية.

صندوق البريد: على إدارة الجامعة رقم 13518

التليفون: 0133225493

الفاكس: 0133230860

البريد الإلكتروني: info@fcom.bu.edu.eg

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة بنها

حددت كلية التجارة جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 10 صور شخصية حديثة.

- 2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

- دوسيه وحافظة أوراق.