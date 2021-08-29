تنسيق كلية الحقوق جامعة المنوفية 2021.. المصروفات تتحدد في هذا الوقت

بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2021، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية اليوم، يبحث طلاب الثانوية العامة القاطنين بمحافظة المنوفية عن تنسيق كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، خاصة بعد الانخفاض الكبير في الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وتعتبر كلية الحقوق بين كليات تنسيق المرحلة الثانية في بعض المحافظات.

مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021

ونظرًا لأنّ كلية الحقوق جرى إدراجها من كليات المرحلة الثانية وفقًا لما تم الإعلان عنه اليوم من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر تحديد رسوم مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021 بعد إعلان بدء التقديم في الكلية.

تنسيق كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021

وتزامنًا مع الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، انخفض تنسيق الكليات بنسبة تراوحت بين 8 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، ووصل تنسيق كلية الحقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2020 إلى 301 درجة أي بنسبة 73.1%، ومتوقع أن يكون تنسيق كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021 نحو 65%.

عنوان كلية الحقوق جامعة المنوفية

وتقع الكلية في مجمع الكليات بشبين الكوم، شارع جمال عبدالناصر بجوار كلية الآداب ومطبعة الجامعة وخلف كلية التجارة.

وجرى فتح فرع جديد لكلية الحقوق جامعة المنوفية بمدينة السادات بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 27 مايو 2001، وأُدرجت بمكتب التنسيق للعام الجامعي 2001/2002، وجرى تخريج أول دفعة من الفرع في العام الجامعي 2004/2005.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحقوق جامعة المنوفية لعام 2021

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحقوق جامعة المنوفية، حددها الموقع الرسمي للجامعة على النحو التالي:

1. أصل شهادة الميلاد.

2. بطاقة الترشيح الحاصل عليها الطالب عن طريق الإنترنت.

3. أصل شهادة الثانوية العامة.

4. عدد 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5. بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

6. إيصال دفع المصاريف.

7. إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

8. الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

9. تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.