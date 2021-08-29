أعلن ظهر اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات، ويبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق كلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي تنسيق كلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021 والمصاريف وعنوان الكلية.

مصاريف كلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021

حسب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، في تصريح سابق، فإن العام الدراسي الجديد لن يشهد أي زيادة في المصروفات الدراسية لجميع كليات الجامعة، وكذلك الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، ومن المقرر تحديد مصاريف كلية العلوم مع بدء التقديم في الكلية.

تنسيق كلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا لتنسيق العام الماضي، فإن التوقعات بشأن نتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة المنوفية 2021، تشير إلى أنها ستكون 391.5 درجة.

عنوان كلية العلوم جامعة المنوفية

وتقع كلية العلوم جامعة المنوفية أمام الاستاد الرياضي بشبين الكوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021

ويستطيع الطلاب التقديم لكلية العلوم جامعة المنوفية لعام 2021 من خلال تقديم المستندات التالية:

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- توقيع الكشف الطبي وتقديم ما يفيد بحدوث ذلك من الإدارة الطبية بالجامعة.

- تقديم ما يفيد بدفع المصاريف.

- وأخيرا وضع جميع الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.