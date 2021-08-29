تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2021.. اعرف قيمة المصروفات

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات؛ يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، عن تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، إذ تعد كليات الصيدلة إحدى أبرز الكليات التي تهم طلاب الشعبة العلمية وتعطي مجالًا واسعا في الحياة العملية والمهنية.

وتقدم «الوطن» للطلاب كل ما يريديون معرفته عن تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2021

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور، عن مصاريف كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، لحساب المقدرة المالية، بالإضافة إلى الأدوات التي يحتاجها الطلاب في دراستهم العملية بالكلية.

وتقدر مصاريف كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2021، بـ5000 دولار أمريكي عن السنة الدراسية الواحدة، أي ما يعادل نحو 78 ألفا و497 جنيهًا مصريًا، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للجامعة.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2021

ويبحث طلاب الشعبة العلمية، عن تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة للجامعات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الأحد.

وتقبل كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات، الطلاب الحاصلين على مجموع 79%، على أن تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات.

عنوان كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات

وعنوان كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، للطلاب الراغبين في الدراسة بها في العام الدراسي الجديد، هو شارع عبد المنعم رياض، مدينة السادات، محافظة المنوفية بالكيلو 93 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات

وهناك أوراق مطلوبة من الطلاب للتقديم في كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات وهي كما يلي:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + صور لها.

شهادة الميلاد الأصلية كومبيوتر.

3 صور من شهادة الميلاد.

6 صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي.

نموذج 2 جند للذكور فقط.

تحرير استمارة الكشف الطبي عليه صورة الطالب.

إيصال سداد الرسوم الدراسية.

ويسلم ملف التنسيق محتويا على الأوراق السابقة إلى شباك الفرقة الأولى بالكلية.