الإصابة خلال 48 ساعة.. أوجه الاختلاف بين أعراض «دلتا بلس» وكورونا الأصلي

تساؤلات عديدة انتشرت عبر محركات البحث «جوجل» عن أعراض كورونا لمتحور«دلتا» وأوجه الاختلاف عن سابقتها، وذلك عقب إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» منذ يوليو الماضي، الأمر الذي أثار قلق المواطنين في مصر، وبدأت التخوفات تزداد، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أعراض المتحور«دلتا».

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، اختصاصى الأمراض الرئوية، إن متحورات فيروس كورونا تتشابه في العديد من الصفات، ولكن يعد متحور دلتا بلس أكثر المتحورات سرعة فى الانتشار ومضاعفته عالية، موضحًا أن متحوري «لامبدا وألفا» أقل المتحورات تأثيرًا.

أعراض متحور «دلتا بلس» وأوجه الاختلاف عن سابقتها

- رشح بالأنف واحتقان فى الحلق، بالإضافة لضيق التنفس، مع وجود قرح باللسان والشفاه، وتأثير الجهاز الرئوى للمصاب.

- يعد أخطر متحورات فيروس كورونا.

- يتميز بسرعة الانتشار تأثير المضاعفات المصاحبة للإصابة خلال 48 ساعة فقط.

- يستهدف الفئة العمرية الأطفال والشباب.

- يحتاج 48 ساعة للانتقال بين الأشخاص.

- اللقاحات لا تمنع الإصابة بمتحور دلتا.

خصائص «متحور دلتا»

تم رصد أول حالة بمتحور دلتا فى الهند وتتسم بعدة ملامح:

- القدرة على الانتشار بشكل متصاعد.

- يحتاج إلى 7 أيام لينتقل بين الأشخاص.

- اللقاحات لا تمنع الإصابة بمتحور دلتا.

متحور «لامبدا»

أكتشفت أول حالة في دولة بيرو وتتميز بعدة سمات:-

- لها القدرة على الانتشار بصورة حادة ولها نفس الأعراض بفيروس كورونا.

متحور «ألفا»

جرى رصد أول حالة في بريطانيا، وانتشرت في العديد من الدول وتتسم بالعديد من الصفقات:-

- تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

- سرعة في الانتشار.

- القدرة على إصابة الخلايا الجسدية بشكل أكبر من فيروس كورونا ذاته.

وبمقارنة متحورات كورونا نجد أن متحور دلتا بلس يعد أكثر المتحورات تأثيرًا وسرعة في الانتشار والقدرة على العدوى ومضاعفة الأعراض، لذا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.