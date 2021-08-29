أسعار سكن الطلاب والأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق في جامعة الفيوم

تستمر المدن الجامعية في جامعة الفيوم في تلقي طلبات الالتحاق بها سواء للطلاب الجدد أو الطلاب القدامى حتى 15 سبتمبر 2021، لمن تتوافر عليهم الشروط المعلنة والواضحة مع التقديم في المواعيد المحددة.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة الفيوم

1- أن يكون طالبا مقيدا منتظما بالجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- ألا يكون من سكان مدينة الفيوم والمناطق القريبة منها مع مراعاة التقسيمات الإدارية المحلية للمحافظة فيما يختص ببعد محل الإقامة عن مقر كليات الجامعة ويفوض الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للنظر في قبول تلك الحالات بالإضافة إلى الحالات الإنسانية والاجتماعية.

3- أن تكون الأولوية في القبول طبقا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية مع مراعاة تمثيل جميع كليات الجامعة وفق الأماكن المتاحة.

4- ألا يكون قد حُكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

5- ألا يكون راسبا.

6- أن تثبت لياقته الصحية.

7- ألا يكون من الطلاب المتزوجين.

8- ألا يكون مستحق عليه رسوم إقامة سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخرى.

9- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الإنذار بالحرمان أو الحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة.

10- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الحرمان من الإقامة نهائياً.

11- قبول جميع طلاب المحافظات المنطبق عليهم شروط الإقامة عدا مدينة بني سويف.

12- السماح بالإقامة الطلاب المنقولين بمواد بالتكلفة الآتية وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالمدن الجامعية.

أسعار السكن الجامعي لطلاب جامعة الفيوم

الطالب المنقول بمادة (500 جنيه) شهريا.

الطالب المنقول بمادتين (700 جنيه) شهريا.

الطالب الذي لا ينطبق عليه شروط الإقامة جغرافيا (800 جنيه) شهريا.

استيفاء الإقرارات اللازمة الواردة بملف الإقامة.

ويتيح موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» التعرف علي تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية الخاص بالمدن الجامعية.