التنمية الحضارية: 214 مليون جنيه تكلفة دفن خط الضغط العالي بمدينة الأمل

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن تكلفة دفن خط الضغط العالي لإنشاء مدينة الأمل بلغت 214 مليون جنيه، كما جرى تنفيذ هذه العملية في وقت وجيز جدا، مضيفًا: «كان هناك أسر تعيش تحت خط الضغط في حالة مزرية جدا».

التنمية الحضارية: نقل 4800 أسرة من المناطق العشوائية

وأشار صديق، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، إلى أنه سيجرى نقل 4800 أسرة من المناطق العشوائية لكي يعيش الأهالي حياة كريمة، موضحًا أن محافظ القاهرة كان يزور مشروع «معا» بالأمس، ووجد قصورا في بعض الخدمات المقدمة، فأصدر توجيهاته بتعديل هذا الأمر.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن المتابعة مستمرة للمشروعات لتقديم حياة أفضل للمواطنين، مشددًا على أن تجربة مصر في تطوير العشوائيات نموذج للدول كلها، إذ إنها أعلى وأرقى دولة في هذا الأمر: «البنك الدولي بيقول للناس اللي عاوزة قروض شوفوا تجربة مصر واعملوا دراسة جدوى عشان تحصلوا على القرض».

محافظ القاهرة: في البداية قابلتنا صعوبات في الإزالة

من جهته قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة: «لم يكن هناك أي وعي عند الناس بخطورة هذا المكان، وفي البداية قابلتنا صعوبات في الإزالة، وعندما انتقل المواطنون إلى الوحدات الجديدة شعروا بالفارق وكان هناك ارتياحًا كبيرًا لديهم، وعلموا بالمبالغ الطائلة التي تكلفتها الدولة لجعلهم يعيشون في حياة كريمة ولائقة، وجرى دفن خط الضغط العالي بتكلفة عالية».

المواطن لا يتحمل أي تكلفة

وصرح محافظ القاهرة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم تحمل المواطن أي مقابل الاستفادة من الوحدات السكنية التي بناها رئيس صندوق التنمية الحضارية، لافتًا إلى أن جميع الوحدات السكنية مجهزة بالكامل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر على هذا الأمر أيا كانت التكلفة على الدولة».