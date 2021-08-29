أحمد صالح عن انسحابه من «الحدث اليوم»: مشيت عشان مبحبش أغلط «فيديو»

علق أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، على قرار قناة الحدث اليوم، بإيقاف الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج «الحكم»، بسبب ما بدر منها تجاهه في حلقة أمس، من البرنامج، وهو ما جعله ينسحب من ستديو القناة على الهواء، قائلا: فضل الانسحاب من البرنامج لأنني لا أحب أن أخطأ في أحد.

قناة الحدث اليوم تدعم الزمالك دائما

وأضاف صالح، خلال أول مداخلة هاتفية بعد أزمته، مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «مالك القناة وكل القائمين عليها ناس في قمة الأدب والذوق والاحترام، وتواصلوا معي منذ أمس، ومش عارف أقولهم إيه، طول عمرهم واقفين جنب نادي الزمالك وجماهير الزمالك».

وحول المشادة التي دارت بينه والإعلامية مي حلمي، التي أسفرت عن مغادرته الاستديو، قال: «مش عارف حصل أيه، المفروض الإعلامي يسأل ويسيبني أجاوب، مشيت عشان مبحبش أغلط ومليش في الغلط نهائي».

والدي ووالدتي علموني الأدب

وأوضح: «والدي ووالدتي علماني أن الأدب والتربية خط أحمر، ده مالنا، الاحترام أهم حاجة بالنسبة لنا، مشيت احتراما للمشاهد والقناة ومتوقعتش رد الفعل الجميل من القناة وكل الناس، وأشكر كل من دعمني، ومبسوط من اللي حصل، لأني كنت بدأت أعرف إن الحق بيضيع في الفترة الأخيرة، وموقف قناة الحدث اليوم رجع لي الثقة في الدنيا والناس اللي موجودة حتى لو مي مش هتتوقف».

مكنتش أعرف إن التعامل مع مي حلمي صعب كده

وحول الإعلامية مي حلمي، قال: «يا ريت المقدمين يبقوا واجهة للقناة، وأنا كمتفرج ببقى عارف إن مقدم البرنامج هيجيب معلومة صح بأدب واحترام دون التعرض لجماهير الفرق المنافسة .. مي كانت مكشرة جدا كان في مشكلة بينا، ومكنتش أعرف إن التعامل معاها صعب كده».