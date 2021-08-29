حظك اليوم برج الميزان الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف حياة مولود برج الميزان بالبساطة، فهو لا يحب التكلّف، ويتعامل مع الآخرين بشكل تلقائي، كما يتميّز مولود هذا البرج بالعقلانية ودائما يتريث في اتخاذ قراراته.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لتوطيد علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.