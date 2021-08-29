خطوات كتابة الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق.. تبدأ الثلاثاء المقبل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات كتابة الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السبت، 4 سبتمبر، ولمدة خمسة أيام متتالية، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجتها خلال الـ72 من غلق باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية 2021، مشددة على جميع الطلاب بضرورة التدقيق في كتابة البيانات بطريقة صحيحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، أن خطوات كتابة الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق تتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بتجهيز معامل التنسيق في الجامعات الحكومية، موضحة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المعامل وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

تعرف على خطوات كتابة الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس ويجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمها الطالب من المدرسة.

- عرض الرغبات المسجلة سابقا.

- البيانات الأساسية والتي يجب على الطالب التأكد من سلامة بياناته مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية.

- إدخال قائمة الرغبات ويمكن التعديل عليها.

- يمكن أيضا إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكن تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكن تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغبات الطالب.

- تسجيل الرغبات فبعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قام بها وإيصال تسليم رغبات الطالب الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات.

- طباعة استمارة الرغبات ففي حالة رغبة الطالب في طباعة رغباته يجب اختيار مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.