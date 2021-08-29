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رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021

كتب:

أحمد أبوضيف
06:57 م | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي أثناء إعلان نتيجة التنسيق 2021

وزير التعليم العالي أثناء إعلان نتيجة التنسيق 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي و بحضور عدد من الإعلاميين و الصحفيين ومندوبي القنوات الاخبارية و الاذاعية ، بالاضافة إلى مشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم .

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021

و عن رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 ، كشفت وزارة التعليم العالي أنه جرى إتاحته للطلاب مباشرة فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، وكذلك الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات و كذلك موعد إنطلاقها، موضحة أنه من المقرر إتاحة مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021،  وذلك من خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحضور وزير التعليم العالي .

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021

ويواصل طلاب الثانوية العامة 2021 الذين كانوا مسجلين على تنسيق المرحلة الأولى الدخول على رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة و الإعلان عن نتيجة المرحلة، كما تواصل الجامعات الحكويمة استعدادتها لتنسيق الجامعات للمرحلة الثانية، المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري و حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية و اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

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