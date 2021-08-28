أكدت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد هناك أي موانع لتناول لقاحات كورونا، حيث إنها متاحة لكل الفئات.

وأوضحت اللجنة أن موانع الحصول على لقاح كورونا في مصر، تتمثل في أصحاب المناعة الضعيفة، حيث يجب استشارة الطيب، بالإضافة إلى السيدات الحوامل، قبل أخذ اللقاح تجنبًا لحدوث أي تأثيرات مضاعفة على الحالة.

موانع الحصول على لقاح كورونا في مصر.. متاح للجميع

وكشفت اللجنة العليا للفيروسات أن موانع الحصول على لقاح كورونا في مصر، تعد قاصرة فقط على أصحاب أمراض المناعة، محذرة من تناول أي أدوية دون الرجوع إلى المختص حتى لا تحدث مضاعفات لأصحاب الأمراض مثل السكر والضغط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي موانع الحصول على لقاح كورونا في مصر، وأن كل اللقاحات المتاحة الآن آمنة ولا تدعو إلى الخوف والقلق، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات آمنة ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

وزيرة الصحة: لا توجد موانع للحصول على لقاح كورونا في مصر

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تعد حصنا منيعا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع سرعة التسجيل على موقع الوزارة للحصول على طلب اللقاح.

وتسهيلا على المواطنين أوضحت وزارة الصحة خطوات التسجيل للحصول على اللقاح عبر موقع الوزارة الرسمى وجاءت كالتالى:-

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل لطلب اللقاح».

- تحديد الفئة التي تنتمي إليها وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

- إدخال البيانات الأساسية بشكل صحيح .

- الإجابة على سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة أم لا؟.

- إدخال الوظيفة، ورقم الهاتف المحمول.

- كتابة رقم التأكيد.

- في حالة إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة أرفق التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

- الموافقة على الشروط السابقة.

- اضغط على «استكمال».

- سيصل كود مكون من 20 رقمًا يجب الاحتفاظ به عند التوجه إلى مركز تلقي اللقاح.