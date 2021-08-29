«القومي للامتحانات»: نصف عدد طلاب الثانوية تقدموا بتظلمات على النتيجة

كشف الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عدد الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، بلغ 300 ألف طالب، أي قرابة 50% من إجمالي عدد طلاب الدفعة، وهذا لا يعني أن كل هؤلاء يشككون في النتيجة، بل إن مجانية التظلمات لأول مرة، ساعدت على أن يزداد عدد المتظلمين، حيث هدفت وزارة التعليم من هذا القرار، التسهيل على الطلاب في التظلم بدون مقابل.

وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد أوراق الإجابات «البابل شيت» التي تظلم عليها الطلاب في نتيجة الثانوية العامة، بلغ حتى غلق باب التظلم يوم الخميس الماضي، 2 مليون ورقة إجابة، مؤكدا أن هذا العدد ضخم، لكن سيتم التعامل معه من جانب وزارة التعليم بكل شفافية وحيادية.

اليوم بدء فحص أوراق الإجابات الخاصة بتظلمات الثانوية العامة

وأوضح مدير المركز، أن الـ2 مليون ورقة إجابة، تتمثل في أن هناك طلاب تظلمت في بعض المواد، وآخرين تظلموا في كل المواد، باعتبار أن التقديم على التظلمات كان مجانيا، فبعضهم استسهل التظلم الإلكتروني، فلم يذهب أحدهم إلى الكنترولات أو يرهق نفسه عناء إنهاء إجراءات التظلم الورقي، وكل ما في الأمر أنهم تصفحوا الموقع الخاص بالتظلم بشكل إلكتروني.

غلق موقع التظلمات لبدء فحص البابل شيت

ولفت الدكتور رمضان، إلى أن تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة كان أسبوعا واحدا، ما يعني أن غلق باب التظلم لم يكن لأسباب أخرى، سوى أن الموعد انتهى، ثم أن المركز القومي للامتحانات بدأ اليوم فحص أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب المتظلمين، وبالتالي كان من الطبيعي أن الطلاب عندما يحاولوا الدخول على الموقع فلن يتمكنوا من تصفحه.

إرسال أوراق إجابات الطلاب المتظلمين إليهم بشكل إلكتروني

وجدد مدير المركز القومي للامتحانات، التأكيد على تمسك وزارة التربية والتعليم بإرسال أوراق إجابات الطلاب المتظلمين إليهم بشكل إلكتروني، ليتأكدوا من عدم تبدلها، نافيا ما أثير عن تراجع الوزارة عن هذا القرار، وذلك لمزيد من طمأنة الطلاب بأنه لم يتم تبديل أي ورقة إجابة بدعوى اختلاف النماذج الامتحانية داخل اللجنة الواحدة.