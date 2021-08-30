شروط التقديم لكلية التربية جامعة دمياط.. الأوراق المطلوبة والأقسام

واحدة من أقدم الكليات التي تم إنشائها في سبعينيات القرن الماضي، هي كلية التربية بدمياط التي أنشئت بمقتضى القرار الوزاري رقم 1142، في 3 من ذي الحجة سنة 1396هـ، الموافق 25 من نوفمبر 1976، وبدأت الدراسة فعليا بها من 1/1/1977، في المقر القديم بدمياط القديمة، ثم تم الانتقال بالتدريج إلى المقر الجديد سنة 1996، ويدرس الطالب بها لمدة 4 سنوات لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس في أحد التخصصات الأدبية أو العلمية.

الموقع:

شارع المهندس حسب الله الكفراوي بدمياط الجديدة بجوار الجهاز التنفيذي لتعمير مدينة وميناء دمياط الجديدة .

رسالة الكلية:

تقديم خدمة تعليمية مميزة بواسطة كوادر بشرية متخصصة تستهدف تزويد المجتمع بمخرجات في مجال ممارسة مهنة التدريس تأهيلاً وتدريباً وإعداداً وفق متطلبات سوق العمل وانسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة.

الأهداف الاستراتيجية

1- تطوير البنية التحتية للكلية وتعظيم الاستفادة من مواردها المادية والبشرية.

2- تطوير البرامج الأكاديمية القائمة وفق معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ومتطلبات سوق العمل علي مستوي مرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

3- تهيئة بيئة تعليمية نشطة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الطلاب ومواهبهم.

4- تطوير منظومة البحث العلمي في ضوء توجيهات المنافسة والارتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية.

5-استحداث برامج أكاديمية جديدة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

6- تطوير برامج وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية للكلية.

أقسام الكلية:-

- قسم أصول التربية

- مناهج و طرق التدريس

- قسم علم النفس التربوي

- قسم تكنولوجيا التعليم

- قسم رياض الأطفال

الحد الأدني للقبول بكلية التربية جامعة دمياط

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية جامعة دمياط 275 درجة.

أوراق التقديم:-

بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.