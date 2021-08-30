مع بدء التسليم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع السكن البديل بحدائق أكتوبر

يستعد جهاز حدائق أكتوبر، خلال هذه الأيام، لتسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، ضمن مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر، وخاصة منطقة نزلة السمان، الذي يضم 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة آدمية للمواطنين.

تقع مدينة حدائق أكتوبر بين طريقي الفيوم والواحات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان، منها 18000 ألف كتلة عمرانية، بعد تحديث المخطط العام للمدينة «مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية».

ويتم تنفيذ مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر، بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وبلغت نسبة إنجاز الوحدات السكنية، داخل المشروع إلى 100 %، أى جاهزة للتسكين الفورى.

وتضم مدينة حدائق أكتوبر عددا كبيرا من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات سكنية عدة، نفذتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدينة، منها سكن مصر، وسكن دار مصر، والإسكان الاجتماعي.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع السكن البديل لعشوائيات الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر، وفقا لرئيس الجهاز، المهندس محمد مصطفى.

مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر

- تتميز العمارات بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة.

- مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، يقع في أكثر موقع تميزا داخل المدينة.

- يربط المشروع السكني بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

- تبلغ مساحة المشروع نحو 60 فدانا.

- المشروع له 5 مداخل، وتم الانتهاء حاليا من مدخلين، أحدهما مدخل المدينة، والآخر مدخل طريق الواحات.

- يعد أول مشروع سكني بديل للمناطق العشوائية ينفذ داخل المدينة.

- بلغت نسبة التنفيذ 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات.

- يضم المشروع السكني العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.

- يضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.