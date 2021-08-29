تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

بعد الانخفاض الكبير في تنسيق كليات الجامعات الحكومية بالمرحلة الأولى، والذي جرى الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، تزايد البحث من قبل الطلاب الثانوية العامة لمعرفة الحدود الدنيا بالكليات الطبية والنظرية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الحد الأدنى لكلية الزراعة جامعة عين شمس عند الحد الأدنى 74.8%، وفقًا لما أعلنته الوزارة لنتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتنسيق الجامعات الحكومية.

تفاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس

عنوان الكلية: تقع كلية الزراعة - جامعة عين شمس في حدائق شبرا الخيمة، القليوبية.

أقسام كلية الزراعة جامعة عين شمس

- قسم الأراضي.

- قسم الاقتصاد الزراعي.

-قسم المحاصيل.

- قسم الأمراض النباتية.

- قسم إنتاج الدواجن.

- قسم الوراثة.

- قسم البساتين.

- قسم الهندسة الزراعية.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم الاقتصاد الزراعي.

- قسم الإنتاج الحيواني.

- قسم وقاية النبات.

- قسم النبات الزراعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الزراعة جامعة عين شمس

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلى الكلية التي جرى ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد (6) صور شخصية.

- شهادة الميلاد الاصلية أو مستخرج منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على الحوافز رياضية محلية أو دولية فقط).

ومن المقرر أن تبدأ كلية الزراعة استقبال الطلاب الملتحقين بها خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.