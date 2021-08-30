يتساءل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، عن كليات الهندسة المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب الجامعات 2021، والتي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم السبت 4 سبتمبر، عن الحد الأدنى للشعبة العلمية بشقيها الرياضة والعلوم، والذي يقف عند 254.5 درجة بمعدل (62.07%)، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل (58.05%)، طبقا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات الهندسة المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب الجامعات 2021.. التسجيل غدا

وقال وزير التعليم العالي، إنّ كليات الهندسة متاحة في المرحلة الثانية في التنسيق لطلاب الجامعات 2021، حيث شهدت المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2021، التزام مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع، بحسب آخر تسجيل للطالب وفي حدود القواعد والشروط.

وتابع عبدالغفار، أنّه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع الإلكتروني، وذلك بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن ترسل كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي رياضة لتنسيق الجامعات 2021

- كلية الهندسة.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- كلية التخطيط العمراني.

- كلية الفنون جميلة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021

كليات السياحة والفنادق.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات الحقوق.

كليات التربية.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم لتنسيق الجامعات 2021

- كلية الطب البيطري.

- كلية العلوم.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية التمريض.

- كلية الزراعة.

- الجامعة التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- باقي الكليات النظرية.