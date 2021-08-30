مدبولي: سنوفر لقاحات كورونا للمصريين ولأشقائنا في أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لن تكتفي بتوفير اللقاحات الرئيسية لمصر فقط عقب اكتمال مشروع إنشاء المجمعات الصناعية التابعة لفاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، بل سيتم تصديرها لأشقائنا في الدول الأفريقية، والإقليم بأكمله.

ووصف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، على هامش تفقده مشروع إنشاء المجمع الصناعي للقاحات التابع لفاكسيرا، أنّ الحكومة المصرية تستهدف إحداث نقلة نوعية في كمية اللقاحات المصنع في مصر، والوصول لقدرة إنتاجية قدرها نحو 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد، مشيرا إلى أنّ هناك مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج لقاحات كورونا على أرض مصر.