داخل أكثر من 12 مدينة.. أماكن الطرح الجديد للإسكان وتقسيط 30 سنة

عدد كبير من الوحدات السكنية، جاهزة للتسليم، تستعد وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإعلان عن طرحها قريبا، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الفترة الماضية، بفائدة 3 % متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجهز لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وصفه بأنّه «الأضخم» على الإطلاق، موضحا أنّ معظم الوحدات السكنية المقرر طرحها، ستكون تابعة لـ مبادرة التمويل العقاري.

وجار إعلان تفاصيل ذلك الطرح الجديد، وأسعار الوحدات السكنية، ومساحاتها وطريقة الحجز وأساليب السداد قريبا، كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، الذي يأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

المشروعات السكنية ضمن الطرح المقبل

سيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن الإعلان الجديد، بمشروعات سكنية عدة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، منها «دار مصر، سكن مصر، JANNA، والإسكان المميز وذي الطابع الساحلي».

أماكن الطرح الجديد للإسكان وتقسيط 30 سنة

وتتمثل أماكن الطرح الجديد للإسكان وتقسيط 30 سنة، فى عدد من المدن الجديدة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المشروعات وعدد المدن المطروح بها الإعلان الجديد.

وحدات مشروع «سكن مصر» بـ12 مدينة جديدة، وهي:

(أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر (غرب أسيوط)».

وحدات مشروع «دار مصر»، بـ8 مدن جديدة، وهي:

(15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، وبرج العرب الجديدة)، ووحدات مشروع JANNA بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، وملوى الجديدة)، ووحدات بمشروع «الإسكان المتميز» بمدن (رشيد الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة).

بالإضافة إلى وحدات بمشروع الإسكان ذي الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، إضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، في أكثر من مدينة جديدة.