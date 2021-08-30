الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2021.. منها الذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2021 لطلاب الجامعات، موضحة أنّه جرى إعلان تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، أمس، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2021 لطلاب الجامعات.. أكثر من 10 كليات

وأضافت الوزارة، أنّ الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2021 لطلاب الجامعات، تتيح فرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات القطاع الصحي، موضحة أنّه جرى توزيع الطلاب على الكليات وفق مجموعة معايير تضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة، مشددة على جميع الطلاب بالتدقيق أثناء تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2021 لطلاب الجامعات

- كلية التمريض.

- كليات الطب البيطري.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- كلية الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو 62.7% و58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، وهناك كثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي في المرحلة الثانية في كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، إضافة إلى كلية الحقوق، وكليات شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة مثل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات له، أنّه جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موضحا أنّ الحدود الدنيا للكليات شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، نظرا لانخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ الوزارة حرصت على التوسع في إنشاء جامعات جديدة توفر تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.