التعليم تقرّ درجات الرأفة لطلاب الثانوية الراسبين ومستحقي الدور الثاني
كتب:
أميرة فكري
11:00 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
قالت مصادر إنّ كنترولات الثانوية العامة بدأت في إبلاغ بعض الطلاب برفع درجاتهم في بعض المواد التي كانوا راسبين بها، وجرى اعتبارهم ناجحين، في حين كان هناك بعض الطلاب راسبين في 3 مواد ونجحوا في مادة، ليتحولوا من راسبين إلى مستحقين لدخول الدور الثاني.
«الوطن» تواصلت مع مصدر في المركز القومي للامتحانات، مسؤول عن مراجعة وفحص التظلمات، والذي أكد أنّ هذه الدرجات ليست خاصة بتظلمات الثانوية العامة، لكنها درجات الرأفة التي حصلت عليها مجموعة قليلة من الطلاب هذا العام.
تحويل طلاب راسبين في 3 مواد إلى دور ثانٍ بمادتين
وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ القانون يتيح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام الرأفة مع بعض الطلاب بنسب محددة، بحيث يتم تحويلهم من راسبين في 3 مواد إلى عائدين في مادتين فقط بالدور الثاني، ومن راسبين في مادة واحدة إلى ناجحين.
ولفت المصدر إلى أنّ درجات الرأفة قاصرة على الطلاب الذين يتوقف نجاحهم في المادة على أقل من 3 درجات، وهناك عدد من الطلاب كانوا راسبين في 3 مواد ويستعدون للإعادة العام المقبل، لكن درجات الرأفة أنقذتهم من الإعادة بعد نجاحهم في مادة واحدة كانوا قريبين فيها من النجاح، ليتحولوا من راسبين إلى مستحقين لدخول الدور الثاني في مادتين فقط.
تحويل راسبين في مادة واحدة في الثانوية العامة إلى ناجحين
وتابع المصدر أنّ الحالة الثانية هي للطالب الذي رسب في مادة واحدة ويحتاج إلى أقل من 3 درجات، ليتحول من راسب في مادة إلى ناجح، موضحا أنّ درجات الرأفة تأتي للتيسير على الطلاب، وكل ما حدث تم وفق القانون، كما جرى إبلاغ المركز القومي للامتحانات بذلك، لكن الدرجات لا علاقة لها بالتظلمات، فنتيجة الفحص لم تظهر بعد.
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