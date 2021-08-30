التعليم تقرّ درجات الرأفة لطلاب الثانوية الراسبين ومستحقي الدور الثاني

قالت مصادر إنّ كنترولات الثانوية العامة بدأت في إبلاغ بعض الطلاب برفع درجاتهم في بعض المواد التي كانوا راسبين بها، وجرى اعتبارهم ناجحين، في حين كان هناك بعض الطلاب راسبين في 3 مواد ونجحوا في مادة، ليتحولوا من راسبين إلى مستحقين لدخول الدور الثاني.

«الوطن» تواصلت مع مصدر في المركز القومي للامتحانات، مسؤول عن مراجعة وفحص التظلمات، والذي أكد أنّ هذه الدرجات ليست خاصة بتظلمات الثانوية العامة، لكنها درجات الرأفة التي حصلت عليها مجموعة قليلة من الطلاب هذا العام.

تحويل طلاب راسبين في 3 مواد إلى دور ثانٍ بمادتين

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ القانون يتيح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام الرأفة مع بعض الطلاب بنسب محددة، بحيث يتم تحويلهم من راسبين في 3 مواد إلى عائدين في مادتين فقط بالدور الثاني، ومن راسبين في مادة واحدة إلى ناجحين.

ولفت المصدر إلى أنّ درجات الرأفة قاصرة على الطلاب الذين يتوقف نجاحهم في المادة على أقل من 3 درجات، وهناك عدد من الطلاب كانوا راسبين في 3 مواد ويستعدون للإعادة العام المقبل، لكن درجات الرأفة أنقذتهم من الإعادة بعد نجاحهم في مادة واحدة كانوا قريبين فيها من النجاح، ليتحولوا من راسبين إلى مستحقين لدخول الدور الثاني في مادتين فقط.

تحويل راسبين في مادة واحدة في الثانوية العامة إلى ناجحين

وتابع المصدر أنّ الحالة الثانية هي للطالب الذي رسب في مادة واحدة ويحتاج إلى أقل من 3 درجات، ليتحول من راسب في مادة إلى ناجح، موضحا أنّ درجات الرأفة تأتي للتيسير على الطلاب، وكل ما حدث تم وفق القانون، كما جرى إبلاغ المركز القومي للامتحانات بذلك، لكن الدرجات لا علاقة لها بالتظلمات، فنتيجة الفحص لم تظهر بعد.