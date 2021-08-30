ضبط 7 مصانع و6 شركات غير مرخصة لإنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لـ وزارة الداخلية، إقامة بعض الأشخاص مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتي الشرقية والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط «7 مصانع، و6 شركات، ومخزنين»، غير مرخصين، والمديرين المسؤولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات «139.3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، و110.1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة، و11.3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة، و27 طن مواد خام ومنتج نهائي لمقرمشات وأغذية أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول، و297.236 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، و2709 عبوات منتج نهائي لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية»، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.