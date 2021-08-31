العروض البنكية للعملاء مع اقتراب العام الدراسي.. خصومات وتقسيط مصروفات

تزامنًا مع قرب العام الدراسي، تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة للعملاء، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات مصرفية نجاحة وجذب عدد أكبر من العملاء.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء بالتزامن مع اقتراب الدراسة، على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أحدث عروضه للعملاء والتي تمثلت في عرض التقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد بالإضافة إلى خصم 10% (بحد أقصى 75 جنيهًا) على مشترياتك عند الدفع ببطاقتك الائتمانية من CIB، وذلك حتى يوم 3 سبتمبر 2021.

بنك SAIB

كما أعلن بنك SAIB أحدث عروضه للعملاء وهي إمكانية تقسيط مصاريف الدراسة لمدة 6 أشهر دون فوائد وذلك عند الدفع ببطاقات saib الائتمانية، على أن يسري العرض حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

وأشار البنك إلى أنّه للاستفادة بالعرض يتم إجراء المعاملات في الأماكن المحددة بناء على كود نشاط التاجر بحد أدنى للمعاملة 6000 جنيه ودون حد أقصى، ثم الاتصال بمركز عملاء البنك لإجراء عملية التقسيط، ويجب تقسيط المعاملات في نفس الشهر التي تخصم فيه، علمًا بأنّ العرض ساري على جميع المدفوعات المنفذة عن طريق الشراء أو الإنترنت في الأماكن المحددة بناءً على كود نشاط التاجر الذي يحدده البنك.

بنك المشرق

فيما أعلن بنك المشرق عن إمكانية الاستمتاع بـ«كاش باك» 50% عند دفع مصروفات التعليم ببطاقة المشرق الائتمانية بحد أقصى 5000 جنيه، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، علمًا بأنّ الكاش باك سوف يرد للعميل في الشهر المقبل من تاريخ العملية.

البنك الأهلي الكويتي

ويتيح البنك الأهلي الكويتي إمكانية تقسيط المصاريف الدراسية دون فوائد على 6 أشهر ببطاقة ائتمان البنك، والاستمتاع بـ15% كاش باك على مشترياتك من أي مكتبة بحد أقصى 150 جنيهًا مصري داخل وخارج مصر، على أن يسري العرض حتى يوم 15 أكتوبر 2021.

وأشار البنك إلى أنّ العرض ساريًا على جميع المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو من خلال مواقع الإنترنت داخل وخارج مصر، ويتم استرداد مبلغ الكاش باك في رصيد البطاقة خلال شهر نوفمبر 2021.

بنك الكويت الوطني

ويتيح بنك الكويت الوطني إمكانية تقسيط المصاريف الدراسية للمدارس والجامعات من البنك والاستمتاع بتقسيط المصاريف على 6 أشهر دون فوائد، وذلك حتى يوم 31 أكتوبر 2021، وذلك بالضوابط الآتية:

- الحد الأقصى للمعاملة القابل للتقسيط هو 50 ألف جنيه مصري.

- يجب أن يكون طلب التقسيط خلال فترة سماح المعاملة.

- لا يمكن للعملاء المتأخرين عن السداد، حاملي البطاقات غير المفعلة، والعملاء الذين تجاوزوا الحد الائتماني الاستفادة من طلب التقسيط.

- لا يجب أن يتجاوز مبلغ المعاملة المطلوب تقسيطها إجمالي المديونية على العميل.

- يجب أن تتم عملية الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية من البنك لدى أي مدرسة أو جامعة.

البنك العربي

ومن خلال البنك العربي، يمكنك استخدام بطاقات فيزا البنك العربي الائتمانية في سداد مصروفاتك الدراسية عن طريق (نقاط البيع أو من الإنترنت أو الشيكات المصدرة) حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، واسترد 20% نقدًا من قيمة مدفوعاتك حتى 5000 جنيه مع إمكانية التقسيط بفائدة مميزة مخفضة، على أن يتم الاسترداد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2021، هذا بالإضافة إلى حصولك على نقاط مكافآت على كل حركة شراء ضمن برنامج «مكافآت العربي».