كورونا «دلتا بلس» هل يؤجل بدء العام الدراسي الجديد؟.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة الصحة المصرية، الاثنين الماضي، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بتحوره «دلتا بلس» سريع الانتشار، مناشدة جميع المواطنين للتسجيل بموقع اللقاح من أجل تطعيمهم ضد فيروس كورونا، موضحة أن متحور دلتا بلس ليس الأشرس بين متحورات فيروس كورونا، ولكنه أسرع في الانتشار، وأنّ كل الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات مع المتحور «دلتا بلس»، علاوة على أن كل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو التوتر.

الصحة تناشد جموع المواطنين للتسجيل بموقع اللقاح من أجل تطعيمهم ضد فيروس كورونا

وعقب إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن متحور «دلتا بلس»، وأنه يستهدف الأطفال، بدأ الآلاف من أولياء الأمور عبر جروباتهم على الواتس آب، يتساءلون حول مصير العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، حول ما إذا سيتم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد أو رفع الغياب عن الطلاب.

وزير التعليم: نتابع مستجدات كورونا يوميا قبل اتخاذ أى قرارات خاصة بالدراسة

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات أولياء الأمور، عبر تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل العمل على بدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في جميع المدارس الحكومية يوم 9 أكتوبر المقبل، والدولية 12 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة، لدراسة كل الأوضاع قبل اتخاذ أى قرارات خاصة بالدراسة، سواء رفع الغياب أو حضور الطلاب للمدارس أو التدريس «أون لاين»، منوها إلى أن متحور «دلتا بلس»، لن يؤجل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: متحور «دلتا بلس» لن يؤجل إنطلاق العام الدراسي الجديد

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات المشددة، داخل المدارس، للحفاظ على أبنائنا الطلاب لأن الحفاظ عليهم هو الأهم، مؤكدا أن الوزارة نجحت في تسيير العامين الماضيين في الدراسة، وسط صعوبات وتحديات تفشي فيروس كورونا.